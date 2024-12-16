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В Госдуме предложили изменить политику Банка России

Миронов предложил изменить кредитно-денежную политику Центробанка

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной обращение, в котором предложил внести корректировки в кредитно-денежную политику регулятора. Об этом депутат сообщил РИА Новости.

«Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране», — сказал глава фракции.

В своем обращении Миронов отметил, что экономика является ключевым фактором победы в военно-политическом противостоянии с Западом. Парламентарий предложил ввести специальные кредиты для обеспечения контроля и прозрачности движения инвестиционных средств. По его словам, займы могут предоставляться под 3–5 % годовых.

Депутат уточнил, что специальную ставку кредитования нужно ввести для важнейших стратегических предприятий и отраслей. В частности, речь идет о сельском хозяйстве.

14 декабря глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что в условиях дефицита трудовых ресурсов уменьшение высоких ставок на кредитные ресурсы для инвестиций не будет эффективным, поскольку существуют ограничения по рынку рабочей силы. Таким образом, бизнесмен прокомментировал предложения «дать дешевые деньги», чтобы увеличить темпы производства в России.

Ранее экономист оценил вероятность мирового финансового кризиса.

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