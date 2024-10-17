Российским пивоварам предложили ввести минимальные цены

Бизнес-объединение «Опора России» направило в Минфин предложение о введении минимальной розничной цены на пиво и пивные напитки. Об этом сообщает Forbes.

В организации предлагают установить МРЦ в размере 100 рублей за литр пивоваренной продукции для кеги, 110 рублей за литр в пластиковых бутылках и 130 рублей — в стеклянной таре или алюминиевых банках. В Минфине подтвердили получение письма, отметив, что вопрос может рассматриваться после внесения изменений в договор ЕАЭС.

За восемь месяцев 2024 года легальные объемы производства пива выросли на 9%. По оценкам «Опоры России», введение МРЦ позволит увеличить налоговые отчисления за счет роста налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и НДС.

«По классической рецептуре пиво должно изготавливаться 21 день, тогда как часть производителей, особенно крупных, сокращают сроки до трех-четырех дней, используя ускоренные технологии», — отметил председатель комиссии по производству и обороту пива и слабоалкогольных напитков брожения «Опоры России», первый заместитель председателя совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский.

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. А до этого поддержал введение административного наказания для родителей, чьи несовершеннолетние дети были замечены за употреблением алкоголя, подчеркивая необходимость усиления контроля за продажей спиртных напитков подросткам и повышения ответственности взрослых.

Ранее родившегося на парковке пивоварни ребенка назвали в честь пива.