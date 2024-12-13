Эксперт: ипотечный стандарт изменит правила покупки квартир в новостройках

С начала будущего года в России вступит в силу ипотечный стандарт, который запретит различные схемы покупки новостроек, считающиеся рискованными. В том числе это распространится на ипотеку с кешбэком и использование банками аккредитивов, рассказал 360.ru член гильдии риэлторов Москвы, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

Ипотека с кешбэком — это покупка жилья без первого взноса, однако при этом кредит оформлялся на большую сумму, чем стоимость объекта. К примеру, квартира стоила 8 млн рублей, а банку называли стоимость в 10 млн рублей. После чего заемщик вносил 2 млн рублей в виде первоначального взноса. Однако Центробанк такую схему не одобрял, так как, по сути, объект дешевел после перехода в руки покупателя. Если человек не платил по кредиту, то стоимости залога не хватало на покрытие ущерба. Даже продажа квартиры с торгов не могла компенсировать размер кредита — он изначально брался на сумму, превышающую стоимость объекта.

Также с 2025 года банкам запретят использовать аккредитивы — то есть предлагать заемщикам договоры участия в долевом строительстве, с размещением части средств не на эскроу-счете, а на аккредитиве. Банк получал от этой схемы дополнительный доход и давал в счет нее скидку покупателям. Однако средства, хранящиеся на аккредитиве, не застрахованы.

«В итоге получается, что человек кладет деньги на аккредитив, ему снижают ставку по ипотеке, но риски сильно возрастают. Это будет под запретом», — подчеркнул риелтор.

Также он добавил, что новый стандарт запретит платить банку вознаграждение для снижения ставки, повышая таким образом стоимость объекта.

И следующее — запрещено выплачивать банку вознаграждение для снижения ставки — то есть случаи, когда человек платит комиссию банку за то, чтобы ставка по его кредиту была чуть ниже рыночной.

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