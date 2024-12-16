В России подорожала аренда однокомнатных квартир

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в российских городах увеличилась на 4,9% за ноябрь, до 27 тыс. рублей в месяц, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования федерального портала «Мир квартир».

В исследовании уточняется, что в прошлом месяце аренда однокомнатных квартир поднялась в цене в 49 городах из 70 исследованных порталом. Еще в 20 городах аренда, напротив, подешевела. И еще в одном городе цена осталась без изменений.

Наибольший рост цены на съемную квартиру с одной жилой комнатой замечен в Набережных Челнах (+18,2%), Орле (+18,1%), Кирове (+15,3%), Белгороде (+13%) и Архангельске (+12,3%). Стоимость аренды упала в Самаре (-9%), Чебоксарах (-8,4%), Махачкале (-7,4%), Якутске (-6,5%) и Магнитогорске (-6,3%).

В Москве однушки за месяц выросли в цене на 3,3%, до 59 279 руб. в месяц, в Московской области рост стоимости составил 6,3%, до 36 217 руб. в месяц. В Санкт-Петербурге однушки подешевели на 1,2%, до 40 468 руб. в месяц.

В понедельник в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость рассказали, что студии по итогам ноября больше всего подешевели в Краснодаре среди российских городов-миллионников (-2,7% к октябрю, до 172 тыс. рублей за кв. м в среднем).

Ранее были названы города с самыми дешевыми квартирами.