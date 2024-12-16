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«Неприемлемо»: в Госдуме прогнозируют рост цен на такси в случае введения налога

Депутат Гусев: налог на поездки в такси приведет к росту нелегального труда и цен

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В случае введения дополнительного налога стоимость поездок на такси может вырасти на 25–30%. При этом увеличится количество водителей, которые работают нелегально. Так в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев прокомментировал предложение брать с россиян дополнительный налог за поездки в такси и услуги курьеров.

«Мы категорически против введения транспортного налога на такси. Сейчас около миллиона человек работают в серую и не платят налоги. Если ввести новый налог в 100 рублей, это не улучшит ситуацию. Нелегальных таксистов станет больше. При этом расходы лягут на пассажиров. Нам нужно облегчить условия для нелегальных водителей, чтобы они могли работать по закону. За последний год цены на такси и так увеличились на 40%. Предложение ввести дополнительный налог означает еще большее увеличение — примерно на 25–30% за счет дополнительных затрат. На средней поездке это составит прибавку в размере 400 рублей. Таким образом, из-за данного предложения цены могут вырасти на 25–30%. Это неприемлемо!» — подчеркнул политик.

До этого профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев предложил ввести дополнительный налог на поездки в такси и курьерскую доставку.

Экономист считает, что налог должен составлять не менее 100 рублей за каждую поездку или доставку, плюс несколько процентов от их стоимости. Эти средства, по его мнению, можно направить в региональные бюджеты для увеличения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам. Ануреев уверен, что россияне поддержат инициативу.

Ранее россиян призвали не винить агрегаторов такси за высокие цены.

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