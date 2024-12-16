В России предложили ввести налог на такси и доставку

С россиян предложили брать дополнительный налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов. С таким предложением выступил профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.

По мнению экономиста, налог мог бы составлять минимум 100 рублей с каждой поездки на такси или осуществления услуги доставки, а также еще несколько процентов от их стоимости. Как полагает Ануреев, эти деньги можно было бы зачислять на счета региональных бюджетов для повышения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам.

Профессор считает, что россияне позитивно воспримут эту идею при «должной разъяснительной работе» в СМИ и на местном уровне.

«Никакого социального недовольства не будет, если минимальные цены такси и доставки повысятся до 700 рублей, а средние — до 1000−1200 рублей», — утверждает Ануреев.

В октябре член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявлял, что Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

Ранее экономист рассказал, в каком случае придется заплатить налог на вклады.