Совет ЕС запретил исполнять решения, вынесенные российскими судами

Совет Евросоюза запретил признавать и исполнять в объединении решения, которые были вынесены российскими судами по искам, связанным с компаниям ЕС в России.

Совет ЕС, который определяет общие политические направления и приоритеты союза стран, также продлил сроки, необходимым для вывода инвестиций из России.

В заявлении говорится, что это необходимо для того, чтобы дать возможность европейским компаниям осуществить «упорядоченный процесс» ухода из РФ. Каждый отдельный случай должен рассматриваться странами ЕС в индивидуальном порядке, отметили в Совете.

16 декабря ЕС утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Новые рестрикции коснутся российского танкерного флота, компаний из Китая и Северной Кореи, а также чиновников КНДР.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что 15 пакетов санкций против РФ недостаточно.