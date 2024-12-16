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Совет ЕС запретил исполнять решения, вынесенные российскими судами

Совет ЕС запретил исполнять решения судов РФ по российским компаниям

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Olivier Matthys/Pool via Reuters

Совет Евросоюза запретил признавать и исполнять в объединении решения, которые были вынесены российскими судами по искам, связанным с компаниям ЕС в России.

Совет ЕС, который определяет общие политические направления и приоритеты союза стран, также продлил сроки, необходимым для вывода инвестиций из России.

В заявлении говорится, что это необходимо для того, чтобы дать возможность европейским компаниям осуществить «упорядоченный процесс» ухода из РФ. Каждый отдельный случай должен рассматриваться странами ЕС в индивидуальном порядке, отметили в Совете.

16 декабря ЕС утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. Новые рестрикции коснутся российского танкерного флота, компаний из Китая и Северной Кореи, а также чиновников КНДР.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что 15 пакетов санкций против РФ недостаточно.

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