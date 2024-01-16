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Дерипаска напомнил о законе «око за око» на фоне обсуждений судьбы замороженных активов РФ

Дерипаска: Заморозка активов РФ была серьезным актом агрессии ЕС против россиян

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фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает заморозку российских активов на Западе серьезным актов агрессии Европы по отношению к россиянам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ажиотаж по поводу дележа замороженных на западе миллиардов российских пенсионеров, смотрю, не утихает. Жгут денюжки карманы...», — заявил предприниматель.

Дерипаска также напомнил о принципе «око за око, зуб за зуб», которого, по его словам, никто не отменял «по крайней мере для Русичей».

Сегодня стало известно, что в ЕС стартовала работа по реализации выдвинутого в конце 2023 года Еврокомиссией предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов России в интересах Украины.

Ранее в Госдуме рассказали, как конфискация российских финансовых активов скажется странах Евросоюза.

До этого Минфин Финляндии назвал экономику страны слабой и заявил о необходимости реформ.

Ранее сообщалось, что экономика Германии находится почти в безвыходном положении.

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