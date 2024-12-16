Россиянам рассказали, ждать ли скидок на квартиры в новостройках

В России существуют скидки на покупку квартир в новостройках, застройщики предлагают их, чтобы «закрыть уходящий год в положительном ключе». Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, цены на квартиры снижают в среднем на 15–20%. Эксперт уточнил, что получить их можно до Нового года. При этом скидки вряд ли будут достигать 40–50%, уточнил брокер.

«Просто модель продаж не позволит делать это застройщику. Потому что у них согласовано проектное финансирование с банками. Соответственно, под это проектное финансирование они подписались и должны держать определенную стоимость для того, чтобы покрывать свои текущие расходы и кредиты, которые они взяли в том же самом банке», — пояснил Ракута.

Руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик до этого говорил, что российские застройщики сегодня стремятся сократить риски заморозки строек и банкротства. На этом фоне они приостанавливают вывод новых проектов, отметил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. Так как компаниям проще снизить объемы строительства, чем предоставлять скидки на квартиры, ждать на этом фоне понижения цен не стоит, говорил он.

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