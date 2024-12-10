Россиян призвали не рассчитывать на покупку квартиры по скидке от застройщика

Российские застройщики сегодня стремятся сократить риски заморозки строек и банкротства. На этом фоне они приостанавливают вывод новых проектов, отметил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик. Так как компаниям проще снизить объемы строительства, чем предоставлять скидки на квартиры, ждать на этом фоне понижения цен не стоит, заявил НСН руководитель Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик.

На сегодняшний день в зоне риска остановки строек и банкротства нет ни одного застройщика. Однако если продолжится наблюдаемое сегодня снижение продаж, то повысятся риски нехватки финансирования. На этом фоне все крупные компании заявляют о приостановке вывода новых проектов и снижении объемов строительства, объяснил эксперт.

«Это приведет к тому, что риски дефолтов застройщиков сойдут на нет. Если меньше строить, то тех денег, которые будут поступать от продаж, будет достаточно. Надо объемы стройки уменьшить на 30%», — добавил он.

Россиянам в такой ситуации можно не рассчитывать на большие скидки на квартиры, убежден Холопик. Если застройщик начнет продавать жилье ниже себестоимости, то проектное финансирование со стороны банка остановится, как и все стройки, пояснил он. По скидкам могут реализовываться только неликвидные объекты.

Даже если на рынке кто-то из застройщиков делает скидку в 10-15% на жилье в одном из комплексов, то он на эту же сумму повышает цены на другие квартиры – таким образом, средневзвешенная цена остается прежней, объяснил специалист.

Напомним, в России цены на готовые квартиры застыли на фоне слабого спроса. Средняя стоимость готового жилья на 18 крупнейших региональных рынках страны на начало сентября составила 145,3 тыс. руб. за 1 кв. м – за месяц она выросла лишь на 0,2%.

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