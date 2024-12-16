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Названа сумма, которую россияне планируют потратить на празднование Нового года

На встречу 2025 года россияне собираются потратить в среднем 62 тыс. руб.

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Depositphotos

Россияне планируют потратить в среднем 62 655 рублей для встречи 2025 года, что больше на 16% относительно года ранее, когда аналогичная сумма составляла 8 588 рублей. Такие данные содержатся в новом исследовании ВЦИОМ.

По данным исследовательского центра, при этом подавляющее большинство россиян планируют встретить Новый год дома (76%). Такой формат праздника большинство россиян предпочитают с 2003 года (72-82%).

В основном участники опроса отвечали, что хотят потратить деньги на праздничный досуг (26 536 рублей, +6069 рублей к прошлому году), на подарки родным и близким (22 983 рублей, +1137 рублей к 2023 году), на угощения (13 136 рублей, +1382 рублей к 2023 году).

В первой половине декабря финансовый маркетплейс «Сравни» опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство опрошенных россиян — 82% — потратят всю зарплату на новогодний стол и подарки. При этом 11% респондентов сказали, что отметят Новый год в кредит.

Ранее россияне назвали главные статьи расходов при подготовке к Новому году.

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