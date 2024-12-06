Стало известно, сколько россиян отмечают Новый год в кредит

Большинство опрошенных россиян — 82% — тратят зарплату на новогодний стол и подарки. При этом 11% респондентов отмечают Новый год в кредит. Это следует из результатов опроса финансового маркетплейса «Сравни», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Только 7% опрошенных используют для новогодних трат новогоднюю премию. Еще 8% респондентов закрывают праздничные расходы кредитными картами, 2% опрошенных оформляют займы, а 1% — берет кредит (вместе — 11%). Наибольшее количество обращений за кредитами в новогодний период наблюдается в Москве (8%), Краснодарском крае (5%), республике Башкортостан (3%), Свердловской и Ростовской областях (3%), а также в Санкт-Петербурге (3%).

Главная статья расходов на Новый год — подарки для семьи и друзей. Такой вариант ответа выбрали 65% опрошенных. Новогодний стол на втором месте — его в качестве основной траты назвал 31% респондентов. На туристические поездки в праздники больше всего денег потратят только 3% россиян. Новогодние развлечения станут значимой тратой лишь для 1% опрошенных.

Чаще всего россияне при покупке продуктов для новогоднего стола планируют уложиться в 5 тыс. рублей (47% респондентов). Четверть опрошенных готова выделить на эту категорию расходов от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Заметно меньшая доля россиян (14%) отметила, что потратит на продукты от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Только 6% респондентов планируют отдать за новогодний стол от 20 тыс. до 50 тысяч рублей. Еще 8% опрошенных заявили, что их расходы на праздничный стол превысят 50 тыс. рублей.

При подготовке к праздникам россияне также демонстрируют разные подходы к планированию. Только 15% стараются покупать все заранее, чтобы избежать ажиотажа и неожиданных трат. Четверть участников опроса приобретает заранее часть товаров. Обычно это подарки для близких — остальные расходы они планируют ближе к празднику. А 60% респондентов отметили, что не придерживаются четкой стратегии — их поведение зависит от обстоятельств.

Опрос был проведен в декабре среди 1,2 тыс. россиян.

Ранее стало известно, сколько россиян получат новогоднюю премию.