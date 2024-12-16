Производитель водки подал заявление о своей ликвидации

Алкогольная производственная компания (АПК), производящая водку под брендами «Байкал», «Нерпа», «Славянская», подала заявление о своей ликвидации. Информация об этом 11 декабря появилась на сайте Федресурса, обратила внимание газета «Ведомости».

Как следует из документа, кредиторы могут заявить о своих требованиях в течение двух месяцев после опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».

Как пишет газета, ранее активы компании на сумму почти 7 млрд рублей арестовал суд. Уставной капитал компании составляет 80 млн рублей.

В первой половине декабря стало известно, что американское подразделение производителя алкоголя Stoli Group (в России деятельность организации запрещена) Stoli Group (USA) LLC подало заявление на банкротство в один из судов Техаса. Как написало агентство Bloomberg, компания продолжит работать в прежнем режиме, пока разрабатывается план расчетов с кредиторами и порядок реструктуризации долга.

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