Лидер немецкой партии консервативных христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц допустил возможность реформирования «долгового тормоза» Германии при условии, что это приведет к росту инвестиций. Об этом сообщил Reuters источник, близкий к лидеру ХДС.

«Конечно, его можно реформировать. Вопрос в том, зачем? С какой целью? Каков результат такой реформы?» — поинтересовался лидер оппозиционной партии.

Мерц добавил, что он не будет открыт для реформ, которые будут так или иначе направлены «на увеличение расходов на потребление или политику социального обеспечения». При этом политик добавил, что в случае, если бы дополнительные заимствования привели к увеличению инвестиций, «тогда ответ мог бы быть другим».

Как пишет агентство, «долговой тормоз» ограничивает государственный дефицит до 0,35% от валового внутреннего продукта. Как сообщил собеседник агентства, в настоящее время у Мерца нет планов по реформированию «долгового тормоза».

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными». Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Причиной распада «светофорной» коалиции стали разногласия по поводу того, как выводить экономику Германии из кризиса. В правительстве отвергли план Линднера, который предусматривал, в частности, приостановку выполнения климатических целей, отмену новых правил регулирования, а также сокращение пособий для безработных и снижение налоговой нагрузки.

В своем выступлении 6 ноября Шольц также раскритиковал бывшего министра финансов Германии за отказ усилить поддержку Киева путем снятия долговых ограничений — «долгового тормоза», который сыграл свою роль в распаде коалиции, что ускорило проведение внеочередных выборов.

Ранее Украину обвинили в начале политического кризиса в Германии.