Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц назвал условие для изменения «долгового тормоза» в Германии

Мерц: долговой тормоз Германии может быть изменен ради роста инвестиций

close
Hannibal Hanschke/Reuters

Лидер немецкой партии консервативных христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц допустил возможность реформирования «долгового тормоза» Германии при условии, что это приведет к росту инвестиций. Об этом сообщил Reuters источник, близкий к лидеру ХДС.

«Конечно, его можно реформировать. Вопрос в том, зачем? С какой целью? Каков результат такой реформы?» — поинтересовался лидер оппозиционной партии.

Мерц добавил, что он не будет открыт для реформ, которые будут так или иначе направлены «на увеличение расходов на потребление или политику социального обеспечения». При этом политик добавил, что в случае, если бы дополнительные заимствования привели к увеличению инвестиций, «тогда ответ мог бы быть другим».

Как пишет агентство, «долговой тормоз» ограничивает государственный дефицит до 0,35% от валового внутреннего продукта. Как сообщил собеседник агентства, в настоящее время у Мерца нет планов по реформированию «долгового тормоза».

7 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправил в отставку министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Кроме того, своих должностей лишились министр юстиции Марко Бушман и министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер.

Все трое представляют Свободную демократическую партию, входящую в правящую коалицию «Светофор» наряду с СДПГ и «зелеными». Также Штайнмайер заявлял о готовности распустить бундестаг и начать досрочные парламентские выборы в ФРГ в том случае, если депутаты откажут канцлеру Олафу Шольцу в доверии.

Причиной распада «светофорной» коалиции стали разногласия по поводу того, как выводить экономику Германии из кризиса. В правительстве отвергли план Линднера, который предусматривал, в частности, приостановку выполнения климатических целей, отмену новых правил регулирования, а также сокращение пособий для безработных и снижение налоговой нагрузки.

В своем выступлении 6 ноября Шольц также раскритиковал бывшего министра финансов Германии за отказ усилить поддержку Киева путем снятия долговых ограничений — «долгового тормоза», который сыграл свою роль в распаде коалиции, что ускорило проведение внеочередных выборов.

Ранее Украину обвинили в начале политического кризиса в Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами