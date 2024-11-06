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США рискуют остаться с еще более высоким госдолгом из-за Трампа

Аналитик Осадчий: выполнение обещаний Трампа взвинтит госдолг США

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Brian Snyder/Reuters

Если новый президент США Дональд Трамп выполнит свои предвыборные обещания, госдолг страны взлетит к новым максимумам, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Его слова приводит РИА Новости.

Республиканец обещал ввести дополнительные пошлины на китайскую продукцию в размере 60-100%, а также общие пошлины на импортные товары в 10-20%. Кроме того, политик намеревался ввести пошлины в 100% на поставки из стран, отказавшихся от расчетов в долларах.

«Правопопулистская политика Трампа неизбежно приведет его к очередным рекордам по наращиванию национального долга», — уверен Осадчий.

По состоянию на начало октября размер госдолга Соединенных Штатов оценивался в $35,67 трлн. При этом уровень мирового госдолга составляет порядка $100 трлн. Таким образом, на США приходится более трети мировой задолженности.

Ранее в Госдуме РФ рассказали, о чем говорит победа Трампа на выборах в США.

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