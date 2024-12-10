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На Мосбирже можно будет торговать фьючерсами на кофе и сок

Московская биржа запустит фьючерсы на кофе и апельсиновый сок в 2025 году

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Мосбиржа до июля 2025 года запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок, сообщила в разговоре с интернет-изданием РБК-Инвестиции управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

По ее словам, эти инструменты станут продолжением линейки срочных контрактов на товары, из которых одним из последних был запущен фьючерс на какао — он вызвал большой интерес у инвесторов.

Как уточнила Патрикеева, в настоящее время руководство торговой площадки обсуждает размеры контрактов. Базово предлагается сделать их доступными для широкого круга участников торгов, поэтому стартовая цена контракта может оцениваться до 10 тысяч рублей, поскольку «средний чек клиентов снижается».

В конце ноября Московская биржа анонсировала открытие торгов минифьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub в декабре. Номинальную стоимость контрактов на нефть уменьшили в 10 раз, а на газ — в 100 раз. Это было сделано с целью повышения торговых возможностей.

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