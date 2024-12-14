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Потанин оценил ситуацию с курсом доллара

Бизнесмен Потанин назвал курс до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Курс от 100 до 110 рублей за доллар является экономически обоснованным в условиях санкций. Об этом в интервью РБК заявил президент компании «Норникель» Владимир Потанин.

«Я считаю, нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров», — сказал бизнесмен.

По его словам, с введением западных санкций начинаются проблемы, которые вызывают панику, влияющую на стоимость национальной валюты. У людей это вызывает реакцию, и когда она начинает успокаиваться, успокаивается и курс.

Он также рассказал о влиянии инфляции и высокого курса доллара на бизнес. По его словам, «ужасно, когда бизнес производит меньше денег, чем он потребляет». Потанин назвал такую ситуацию ненормальной.

Ранее аналитик рассказал, что будет с курсом рубля после заседания ЦБ 20 декабря.

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