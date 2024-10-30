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Торговля России с Европой упала до уровня 1999 года

Товарооборот России и ЕС за август сократился почти на €1 млрд

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Объем двусторонней торговли России и Евросоюза по итогам августа сократился на 15% к июлю, или почти на €1 млрд, опустившись до €5,1 млрд. Сейчас показатель находится вблизи уровней 1999 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За последний месяц лета поставки российских товаров в ЕС просели на 12% к июлю и составили €2,6 млрд. Поставки товаров из Европы на отечественный рынок по результатам августа сократились на 18%, до €2,5 млрд.

Всего за январь — август товарооборот между Россией и странами Евросоюза составил €45 млрд, что на 28% уступает значению за аналогичный период 2023 года. РФ за восемь месяцев сократила экспорт продукции в Европу на 35%, до €23,4 млрд. Поставки в обратном направлении упали на 18%, до €21,6 млрд.

Между тем обвальное сокращение торговли России и Дании приостановилось. Ожидается, что результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023-го.

Ранее посол Аргентины раскрыл, как страна торгует с Россией в условиях санкций.

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