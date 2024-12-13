Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько меньше товаров Россия стала покупать у Германии

Destatis: экспорт продукции из России в Германию снизился на 51,8% в январе – октябре

close
Global Look Press

Объем поставок товаров из России в Германию в январе — октябре сократился на 51,8% относительно аналогичного периода 2023 года, сообщается в отчете Федерального статистического управления европейской страны (Destatis).

Германия поставила России товаров за отчетный период меньше на 17% относительно января — октября 2023 года, говорится в отчете.

Стоимость поставок продукции из Германии в Россию в октябре сократилась на 9,4% в месячном выражении, до €628,7 млн. В свою очередь, экспорт из РФ в ФРГ по итогам октября вырос на 27,4% к сентябрю, однако все равно продолжил оставаться на крайне низком уровне в €153,6 млн, уточнили в немецком ведомстве.

В четверг заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин на стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2024–2025» заявил, что рост объема продаж за границу российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году до $55 млрд позволит России войти в топ-10 крупнейших экспортеров продовольствия.

Ранее стало известно, что Россия не смогла запустить продажу бензина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами