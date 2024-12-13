Стало известно, на сколько меньше товаров Россия стала покупать у Германии

Объем поставок товаров из России в Германию в январе — октябре сократился на 51,8% относительно аналогичного периода 2023 года, сообщается в отчете Федерального статистического управления европейской страны (Destatis).

Германия поставила России товаров за отчетный период меньше на 17% относительно января — октября 2023 года, говорится в отчете.

Стоимость поставок продукции из Германии в Россию в октябре сократилась на 9,4% в месячном выражении, до €628,7 млн. В свою очередь, экспорт из РФ в ФРГ по итогам октября вырос на 27,4% к сентябрю, однако все равно продолжил оставаться на крайне низком уровне в €153,6 млн, уточнили в немецком ведомстве.

В четверг заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин на стратегической сессии «Российский агроэкспорт 2024–2025» заявил, что рост объема продаж за границу российской продукции агропромышленного комплекса к 2030 году до $55 млрд позволит России войти в топ-10 крупнейших экспортеров продовольствия.

Ранее стало известно, что Россия не смогла запустить продажу бензина.