Россия не смогла запустить продажу бензина

Несмотря на решение правительства России снять на два месяца с 1 декабря запрет на продажу бензина за границу для производителей, это ничего не изменило в поведении нефтяных компаний, пишет агентство Bloomberg.

По информации издания, с начала месяца российские поставщики не смогли отправить морем ни одной партии и даже сократили поставки дизельного топлива.

Поставки дизтоплива и газойля за неделю, закончившуюся 8 декабря, упали почти вдвое — до 695 тыс. баррелей в день. Поставки нафты упали на четверть — до 484 тыс. баррелей, а мазута — на 13%, до 723 тыс. баррелей.

Накануне в Международном энергетическом агентстве сообщили, что объем продаж нефти и нефтепродуктов из России в ноябре снизился на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,33 млн б/с, что привело к снижению доходов от экспорта углеводородов.

Из доклада МЭА следует, что прибыль от поставок этих российских товаров уменьшились на $1,1 млрд и составили $14,56 млрд из-за более низких цен и объемов продаж сырья за границу.

Ранее россиянам рассказали об опасности заправки китайского автомобиля бензином АИ-92.