Гостиницы Абхазии могут остаться без российских туристов на Новый год

В настоящее время в гостиницах Абхазии отмечают либо отсутствие, либо снижение бронирований от россиян на Новый год. Это следует из комментариев гостиниц, полученных «Газетой.Ru».

В гостевом доме «Абхазия» «Газете.Ru» рассказали об отсутствии бронирований россиян на Новый год.

«Нету, к сожалению. И на лето нет, к сожалению. Без понятия, почему нет бронирований, потому что у нас как сезон летний закончился, а бронирований нет. Генераторы все есть, вообще без понятия, почему так происходит», — отметили в гостевом доме.

Представитель гостевого дома «У Асиды» также сообщил об отсутствии бронирований от россиян на Новый год.

«На Новый год из-за электричества нет бронирований. Но все собираются на лето. Из-за электричества ситуация катастрофическая. Генераторы купить негде. В отелях есть мощные генераторы. А я зимой без электричества не принимаю отдыхающих. Зимой где-то что-то выйдет из строя, какая-то подстанция или линия оборвется. Мне кажется, сейчас из-за электричества некомфортно», — отметил собеседник.

В отеле «Акра» «Газете.Ru» сообщили, что новогодние бронирования в этом году снизились примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.

«С 1 по 10 января бронирования есть, наверное, на 30% меньше по сравнению с прошлым годом. Ну, как бы бронирования есть, а будут гости или нет, станет понятно по факту. Абхазия в межсезонье остается практически без туристов, но на новогодние праздники ситуация довольно-таки нормальная», — пояснили в отеле.

С 9 декабря в Абхазии введены ограничения на подачу электроэнергии до пяти часов в сутки. 30 октября 2024 года Абхазия подписала соглашение с Россией об инвестиционной деятельности, которое предусматривало реализацию крупных российских проектов на территории республики. Оппозиция и часть населения выразили обеспокоенность, что это соглашение может привести к распродаже абхазских земель и ресурсов иностранным инвесторам. Эти опасения вызвали широкий общественный резонанс и недовольство среди жителей, считавших, что национальные интересы могут быть ущемлены. В результате соглашение не было ратифицировано парламентом республики.

Ранее стало известно, где россияне встретят Новый год.