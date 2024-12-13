Россияне стали скупать автомобили перед повышением утилизационного сбора

Интерес россиян к покупке новых автомобилей увеличился более чем на треть осенью 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает издание «Известия».

Эксперты связывают рост интереса к новым автомобилям с увеличением утилизационного сбора и ожиданием его повышения с 1 января 2025 года, что делает покупку новой машины более привлекательной. Осенью спрос резко возрос на фоне новостей о росте цен, несмотря на растущее банковское финансирование сделок, которое к осени охладило повышение ключевой ставки Центробанка до 21%.

По информации «Авто.ру», активность россиян по покупке новых автомобилей возросла на 27%, в то время как спрос на подержанные машины снизился на 11%. Аналитики отмечают, что рост предложения от производителей и новые специальные предложения от дилеров способствовали этому тренду.

Лидером по спросу стал «ВАЗ» с долей 23,6%, за ним следуют Haval (10%), Chery (7,2%), Geely (7%) и Changan (5,4%).

Среди моделей на первом месте находится Lada Granta (8,9%), затем Vesta (4,9%), Haval Jolion (4,3%), «Москвич 3» (2,7%) и Niva Legend (2,6%). Lada Largus стала лидером по росту интереса, его популярность увеличилась более чем в 10 раз.

11 декабря независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что спрос на новые автомобили в России в начале 2025 года может снизиться на 10–20%, а цены вырастут на 10–15%.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.