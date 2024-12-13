На Мосбирже можно будет делать ставки на изменения ключевой ставки

Московская биржа запустит фьючерс на ключевую ставку Центробанка, cообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Владимир Крекотень, пишет интернет-издание РБК.

По его словам, торговая площадка панирует предложить «производный инструмент, базовым активом которого будет ключевая ставка». Таким фьючерсом хотят привлечь внимание клиентов к процентным деривативам.

Крекотень уточнил, что инструмент станет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Когда именно запустят новую возможность для торгов, он не уточнил. В настоящее время ведется обсуждение с участниками рынка возможного дизайна контракта.

На этой неделе управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева рассказала, что торговая площадка до июля 2025 года запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок. По ее словам, эти инструменты станут продолжением линейки срочных контрактов на товары, из которых одним из последних был запущен фьючерс на какао — он вызвал большой интерес у инвесторов.

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