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Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке до 100%

«Известия»: банки стали увеличивать ставки по ипотеке до 100%

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Алексей Куденко/РИА Новости

В России фиксируются случаи, когда банки поднимают ставки по ипотечным продуктам до 100%. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в беседе с «Известиями».

«Нам (сотрудникам Минфина и Банка России. — «Газета.Ru») не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — отметил он.

Чебесков подчеркнул, что ведомство и регулятор борются с подобными случаями и пресекают недобросовестные практики. В Банке России привели пример: некоторые кредитные организации применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с государственной поддержкой.

Замминистра финансов обратил внимание на то, что сложность с негативными практиками банков временная, и проблема уйдет через несколько месяцев. Ситуация на рынке недвижимости будет улучшаться по мере снижения ключевой ставки, добавила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Накануне президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявил, что число сделок с жильем за год в России значительно снизилось. Максимальное падение спроса на недвижимость — от 40 до 70% — отмечается в Рязани, Костроме, Сочи, Волгограде, Тюмени, Омске, Абакане, Владивостоке и Елизово Камчатского края, добавил он.

Ранее россиян призвали не рассчитывать на покупку квартиры по скидке от застройщика.

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