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Эксперт предрек рост цен на новостройки в России в 2025 году

Эксперт Попов прогнозирует рост цен на новостройки в России на 6‑8% в 2025 году

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Валерий Мельников/РИА Новости

Цены на новостройки в России могут вырасти на 6-8% в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов, его цитирует ТАСС.

Эксперт отметил, что сейчас цены на новостройки продолжают медленно расти, застройщики не отказываются от их индексации.

Вместе с тем, по словам Попова, во втором полугодии произошло существенное сокращение числа новинок.

«Если мы видим, что спрос снизился примерно на 20% относительно пиковых значений, то объемы новинок упали процентов на 40. Это то, с чем предстоит жить рынку в ближайшие несколько лет», — сказал он.

В начале декабря РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой» сообщал, что средняя цена на 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в Москве в ноябре поднялась относительно октября всего на 3%, до 610,4 тыс. рублей. Как указано в исследовании компании, в ноябре рост цен на первичном рынке столицы оказался минимальным. В то же время за месяц стоимость квадратного метра в новостройках элит-класса выросла на 6% относительно октября, до 2,56 млн руб.

Ранее Файзуллин пообещал снижение цен на новостройки в России.

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