Файзуллин пообещал снижение цен на новостройки в России

Цены на новостройки в России снизятся в ближайшее время из-за большого количества нераспроданных квартир. Об этом изданию SHOT заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Министр пояснил, что на данный момент многие риелторы столкнулись с тем, что около 60% всех квартир в новостройках не проданы. Это вынудит компании регулировать рынок, предлагать больше скидок и акций.

«Основная задача сейчас — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы: стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы», — заявил Файзуллин.

До этого в Государственной думе предложили ежеквартально пересматривать материнский капитал.

В пояснительной записке указано, что в настоящее время размер материнского капитала пересматривается один раз в год, что не соответствует темпу роста потребительских цен на товары и услуги.

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивный маткапитал.