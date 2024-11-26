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Файзуллин пообещал снижение цен на новостройки в России

Файзуллин заявил, что цены на новостройки в России снизятся в ближайшее время

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Цены на новостройки в России снизятся в ближайшее время из-за большого количества нераспроданных квартир. Об этом изданию SHOT заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Министр пояснил, что на данный момент многие риелторы столкнулись с тем, что около 60% всех квартир в новостройках не проданы. Это вынудит компании регулировать рынок, предлагать больше скидок и акций.

«Основная задача сейчас — держать коридор в части роста цен на строительные ресурсы: стройматериалы, перевозки, стоимость рабочей силы», — заявил Файзуллин.

До этого в Государственной думе предложили ежеквартально пересматривать материнский капитал.

В пояснительной записке указано, что в настоящее время размер материнского капитала пересматривается один раз в год, что не соответствует темпу роста потребительских цен на товары и услуги.

Ранее в Госдуме предложили ввести прогрессивный маткапитал.

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