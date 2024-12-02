Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рост цен на новостройки в ноябре оказался минимальным

«РБК»: новостройки Москвы подорожали в ноябре на 3%

close
Roman Denisov/Global Look Press

Средняя цена на 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в Москве в ноябре поднялась относительно октября всего на 3%, до 610,4 тыс. руб., пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Бест-Новострой».

Как указано в исследовании компании, в ноябре рост цен на первичном рынке столицы оказался минимальным. В то же время за месяц стоимость квадратного метра в новостройках элит-класса выросла на 6% относительно октября, до 2,56 млн руб.

Средняя цена «квадрата» в столичных новостройках премиум-класса по сравнению с октябрем выросла на 5%, до 1,09 млн руб. Цена квадратного метра в комфорт-классе осталась на прежнем уровне — 342,3 тыс. руб. «Квадрат» жилья бизнес-класса даже подешевел на 2%, до 508 тыс. руб.

РБК приводит данные платформы «Яндекс Недвижимость», согласно которым в третьем квартале 2024 года самое доступное жилье на первичном рынке Старой Москвы предлагалось в районе Перово, там 1 кв. м стоит 280 тыс. руб.

Ранее в понедельник генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев сообщил, что одним из способов приобрести жилье в условиях высокой ключевой ставки Банка России является рассрочка от застройщика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами