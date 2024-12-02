Рост цен на новостройки в ноябре оказался минимальным

Средняя цена на 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в Москве в ноябре поднялась относительно октября всего на 3%, до 610,4 тыс. руб., пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков компании «Бест-Новострой».

Как указано в исследовании компании, в ноябре рост цен на первичном рынке столицы оказался минимальным. В то же время за месяц стоимость квадратного метра в новостройках элит-класса выросла на 6% относительно октября, до 2,56 млн руб.

Средняя цена «квадрата» в столичных новостройках премиум-класса по сравнению с октябрем выросла на 5%, до 1,09 млн руб. Цена квадратного метра в комфорт-классе осталась на прежнем уровне — 342,3 тыс. руб. «Квадрат» жилья бизнес-класса даже подешевел на 2%, до 508 тыс. руб.

РБК приводит данные платформы «Яндекс Недвижимость», согласно которым в третьем квартале 2024 года самое доступное жилье на первичном рынке Старой Москвы предлагалось в районе Перово, там 1 кв. м стоит 280 тыс. руб.

Ранее в понедельник генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев сообщил, что одним из способов приобрести жилье в условиях высокой ключевой ставки Банка России является рассрочка от застройщика.