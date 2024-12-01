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Илон Маск объяснил претензии к разработчикам F-35

Маск раскритиковал разработчиков истребителя F-35 за перерасходы

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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал супердорогой истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при президентстве Дональда Трампа миллиардер должен заниматься сокращением растрат госбюджета. На разработку истребителя уже было потрачено $1,7 трлн. Это превышает бюджет на $180 млрд. Американские военнослужащие уже жалуются на различные минусы этого самолета.

Бизнесмен видит альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Маска, это показал конфликт на Украине.

«Многоразовый беспилотник может сделать это без всех накладных расходов на пилота-человека», — процитировало миллиардера агентство.

Маск уверен, что финансовые потоки должны отправиться в сторону Palantir и Anduril, а именно на разработку систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы, крылатых ракет.

До этого Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине.

Ранее Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США.

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