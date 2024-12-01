Илон Маск объяснил претензии к разработчикам F-35

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал супердорогой истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при президентстве Дональда Трампа миллиардер должен заниматься сокращением растрат госбюджета. На разработку истребителя уже было потрачено $1,7 трлн. Это превышает бюджет на $180 млрд. Американские военнослужащие уже жалуются на различные минусы этого самолета.

Бизнесмен видит альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных беспилотных летательных аппаратов. По мнению Маска, это показал конфликт на Украине.

«Многоразовый беспилотник может сделать это без всех накладных расходов на пилота-человека», — процитировало миллиардера агентство.

Маск уверен, что финансовые потоки должны отправиться в сторону Palantir и Anduril, а именно на разработку систем противовоздушной обороны (ПВО), средств радиоэлектронной борьбы, крылатых ракет.

До этого Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине.

Ранее Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США.