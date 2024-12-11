В Москве резко вырос спрос на строящиеся квартиры

В ноябре 2024 года россияне заключили 7,4 тыс. договоров на покупку строящихся квартир в Москве. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Спрос на новостройки в Москве в ноябре вырос на 12%. В ноябре 2024 года застройщики и дольщики заключили в Москве 7,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Год к году покупательская активность сократилась на 25,2%. В массовом сегменте спрос в ноябре 2024 года вырос на 13,3% к октябрю (до 2586 сделок), в Новой Москве — на 25,5% (до 2025 ДДУ), в бизнес-классе — на 2,9% (до 2165 сделок), в премиум-классе — на 8,9% (до 537 ДДУ), в элитном сегменте потребительская активность просела на 26,1% (до 68 ДДУ)», — отметил Сырцов.

Он уточнил, что покупателей массовых новостроек и проектов в Новой Москве привлекли скидки и новые лимиты по семейной ипотеке. Также клиенты не откладывают решение о покупке жилья, ожидая очередного повышения ключевой ставки в декабре.

По мнению Сырцева, число сделок в бизнес-сегменте за месяц выросло несущественно, так как девелоперы лишь с конца ноября стали предоставлять крупный дисконт. Рост спроса на новостройки премиум-класса эксперт объяснил ослаблением рубля и решением состоятельных россиян вложиться в недвижимость.

По данным «Метриум», доля ипотечных сделок на рынке строящегося жилья в Москве за прошедший месяц выросла на 2 процентных пункта, до 52%.

Ранее была названа справедливая ставка по ипотеке в 2025 году.