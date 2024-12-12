В Европе заявили о готовности разорвать связи с Россией в ключевой отрасли

Власти Европейского союза намерены навсегда разорвать связи с Российской Федерацией в топливной сфере. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен в интервью Politico.

Йоргенсен назвал своим «главным приоритетом» разработку стратегического долгосрочного плана по окончательному разрыву энергетических связей ЕС с Россией. По его словам, необходимо активнее использовать возобновляемые источники энергии ради снижения зависимости стран Евросоюза от поставок российского топлива.

Такой стратегией, считает еврокомиссар, Европа добьется более экологичного будущего. Для реализации плана необходимо в первую очередь преуспеть в снижении цен на энергоносители для европейской промышленности и простых европейцев, подытожил Йоргенсен.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала на внешней торговле в 2024 году.