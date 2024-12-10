Стало известно, сколько Россия заработала на внешней торговле в 2024 году

Положительное сальдо торговли России с другими странами в январе—октябре 2024 года выросло относительно аналогичного периода год назад на 8,2%, до $124,6 млрд, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Сальдо внешней торговли — это разница между ценой экспортируемых товаров и услуг и стоимостью товаров и услуг, которые страна покупает у других стран. Если объем продаж за рубеж превышает импорт, сальдо – положительное. Иными словами, сальдо внешней торговли показывает, насколько страна зарабатывает или теряет на международной торговле.

Продажи другим странам за указанный период выросли на $3,1 млрд и достигли $354,4 млрд. При этом импорт снизился на $6,3 млрд, до $229,8 млрд. Товарооборот России с января по октябрь текущего года относительно года ранее сократился на 0,55% и составил $584,3 млрд.

На прошлой неделе Politico написала, что Евросоюз стал чаще закупать нефтепродукты на основе нефти из РФ у Индии. При этом подчеркивается, что высчитать точный объем проданной в ЕС индийскими НПЗ российской нефти невозможно.

Ранее экономист назвал положение России в мире уникальным.