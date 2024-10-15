Долг России к ВВП обновил исторический минимум

По результатам третьего квартала текущего года уровень внешнего долга России относительно валового внутреннего продукта снизился до рекордного минимума в 14,5%. К таким выводам пришло РИА Новости на основе данных Центробанка.

Динамика внешнего долга демонстрирует устойчивое снижение на протяжении последних нескольких лет: если по итогам 2020 года этот показатель составлял 31%, то в 2022 году он уже значительно снизился до 16,8%, а к концу прошлого года составил 15,7%. После второго квартала 2023 года долговая нагрузка еще немного уменьшилась и достигла 14,9%.

В период с июля по сентябрь текущего года внешний долг России продолжил свою тенденцию к уменьшению, остановившись на уровне 14,5%, что стало новым историческим минимумом. На конец сентября 2024 года общий кредитный долг России, включая государственный и корпоративный, составил $293,4 млрд, что эквивалентно примерно 27,4 триллиона рублей.

Одновременно с этим также наблюдается снижение уровня внешнего долга на душу населения: по состоянию на 1 октября он составил $2008, что на 3%, или $58 меньше по сравнению с предыдущими месяцами. Так низкий показатель зафиксирован в последний раз в 2005 году, когда он равнялся $1802.

Наивысший уровень внешнего долга к ВВП в истории современной России был отмечен в 1999 году, когда он достиг 91%, а максимальная сумма на душу населения наблюдалась в 2013 году, составив $5072.

До этого отмечалось, что по итогам первого полугодия расходы российского бюджета на обслуживание госдолга составили 1,1 трлн рублей. Эта сумма в 1,5 раза превышает значение за аналогичный период 2023 года.

Ранее Минфин спрогнозировал рост госдолга России до 18% ВВП к 2027 году.