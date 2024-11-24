Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили об увеличении госдолга страны

Минфин США сообщил о подъеме госдолга страны выше отметки $36 трлн

close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Государственный долг США впервые превысил $36 трлн. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

Из отчета следует, что с начала 2024 года сумма увеличилась более чем на $2 трлн. В бюджетном управлении конгресса США предполагают, что в ближайшие десять лет объем обязательств Вашингтона продолжит стремительно расти и в 2034-м приблизится уже к $57 трлн.

США имеют самый высокий государственный долг в размере 37,5 трлн долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте находится Китай с долгом в 14,9 трлн долларов или 14,1% от мирового ВВП.

Избранный президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах назвал возможный способ для страны погасить госдолг. В качестве решения проблемы политик предлагал использовать криптовалюты. Об этом она заявил на частной встрече со своими сторонниками.

Ранее в США заявили, что демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами