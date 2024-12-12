Шадаев назвал среднюю зарплату в IT-отрасли

Специалисты в IT-отрасли в России в среднем зарабатывают 185 тысяч рублей. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, передает «Интерфакс».

«Серьезным образом разрыв между средней зарплатой в экономике и средней зарплатой в IT-отрасли растет», — заметил глава Минцифры.

Шадаев уточнил, что этот факт говорит о дефиците кадров.

За восемь месяцев 2024 года в IT-сферу трудоустроились еще 100 тысяч человек, подчеркнул министр. По его словам, до 2030 года планируется привлечь в отрасль дополнительно 700 тысяч разработчиков.

В начале декабря сообщалось, что в топ-10 самых «дорогих» профессий на рынке труда вошли сразу несколько IT-специальностей — руководитель группы разработки (средняя зарплата — 252,1 тыс. рублей, +21% за год), DevOps-инженер и дата-сайентист (по 250 тыс. рублей). Уровень оплаты труда DevOps-инженера (отвечает за создание, автоматизацию и поддержку IT-процессов) за год вырос на 14%, дата-сайентистов (анализирует большие объемы IT-данных) — не изменился, добавили в hh.ru.

Ранее россиянам назвали тренды в профессиях на 2025 год.