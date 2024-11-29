В Турции выразили надежду на продолжение транзита российского газа через Украину

Анкара надеется на продление соглашения о транзите газа из РФ через Украину в 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, от этого получит выгоду на только республика, но и вся Европа. Он предрек, что пролонгация соглашения позитивно отразится на ценах на газовом рынке.

«В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено», — сказал Байрактар.

Он обратил внимание, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад и сделать энергопоставокт более безопасными.

Накануне стало известно, что власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии (ЕК), если Украина прекратит транзит российского газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Он добавил, что Молдавия также займется поисками альтернативных маршрутов через Трансбалканский коридор.

Ранее в РФ оценили потери «Газпрома» в случае отказа Украины от транзита газа.