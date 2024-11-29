Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции выразили надежду на продолжение транзита российского газа через Украину

Министр Байрактар: Анкара ожидает, что транзит газа РФ через Украину продолжится

close
Murad Sezer/Reuters

Анкара надеется на продление соглашения о транзите газа из РФ через Украину в 2025 году. Об этом заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, от этого получит выгоду на только республика, но и вся Европа. Он предрек, что пролонгация соглашения позитивно отразится на ценах на газовом рынке.

«В этом случае Турция готова сделать, что потребуется, однако я думаю, что соглашение будет все же продлено», — сказал Байрактар.

Он обратил внимание, что Анкара за счет развитой газовой инфраструктуры готова внести свой вклад и сделать энергопоставокт более безопасными.

Накануне стало известно, что власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии (ЕК), если Украина прекратит транзит российского газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Он добавил, что Молдавия также займется поисками альтернативных маршрутов через Трансбалканский коридор.

Ранее в РФ оценили потери «Газпрома» в случае отказа Украины от транзита газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами