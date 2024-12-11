Пенсии работающим пенсионерам индексируют на 7,3%

Пенсии работающим пенсионерам в 2025 году индексируют на 7,3%. Об этом сообщили в Соцфонде РФ.

Уточняется, что уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером (пенсии у неработающих пенсионеров выше, чем у работающих).

«Максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы», — пояснили в фонде.

Такая динамика связана с решением о возобновлении индексаций страховых пенсий работающих пенсионеров, которую прекратили делать в 2016 году.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что индексация пенсий и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и бюджет в России является «социально направленным».

30 сентября правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета на 2025–2027 годы. Самой крупной расходной статьей бюджета на 2025 год станет национальная оборона, на которую придется 32,4% расходов (13,49 трлн руб.). На втором месте — социальная политика с 15,7% расходов. На третьем месте — национальная экономика с 10,5% расходов, а на четвертом — нацбезопасность и правоохранительная деятельность с 8,3% расходов.

Ранее в Соцфонде заявили об увеличении пенсий детям с инвалидностью в 2025 году.