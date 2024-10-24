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В Соцфонде объявили об увеличении пенсий детям с инвалидностью

Чирков: пенсии детей с инвалидностью вырастут в 2025 году на 2,7 тысячи рублей

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Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году размер пенсии для детей с инвалидностью вырастет на 2,7 тысячи рублей. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, как передает РИА Новости.

Он уточнил, что социальные пенсии будут повышены с 1 апреля в связи с увеличением прожиточного минимума более чем на 14%. Это изменение затронет 3,5 миллиона граждан, включая детей с инвалидностью.

«Размер их [детей-инвалидов] пенсии вырастет на 2,7 тысячи рублей и составит более 21 тысячи рублей», – сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы.

В апреле правительство РФ поддержало принятие закона о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, которые потеряли родителей во время спецоперации.

До этого Минтруд РФ подготовил проект указа, согласно которому родители детей с инвалидностью смогут одновременно и работать, и получать пособие по уходу за ребенком.

Ранее Силуанов сообщил об увеличении страховой пенсии в 2025 году.

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