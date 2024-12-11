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В Абхазии нашли деньги на зарплаты бюджетникам

Минфин Абхазии нашел средства на зарплаты бюджетникам за ноябрь

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Depositphotos

Абхазские власти сумели найти деньги, чтобы выплатить госслужащим зарплату за ноябрь. Об этом и. о. главы минфина республики Владимир Делба заявил на встрече с и. о. президента Бадрой Гунбой, министра цитирует РИА Новости.

«230 млн рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», — говорится в сообщении.

Делба отметил, что в первую очередь зарплату выплатили силовикам, таможенникам и налоговикам.

По словам главы минфина, в настоящее время открыто финансирование на 81 млн рублей на выплаты работникам культуры, образования и здравоохранения из бюджетов районов.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

11 декабря стало известно, что вся Абхазия осталась без электричества.

Подробнее о социально-экономическом и энергетическом кризисе в Абхазии, вызванном сокращением поддержки со стороны России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее Абхазия одобрила изменения в законе о гражданстве и языке.

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