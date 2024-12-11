Названа доля льготной ипотеки на первичном рынке жилья

Льготные программы в структуре оформления ипотеки на первичном рынке жилья превысили 90%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.

По его словам, на сегодняшний день рынок недвижимости на первичном рынке практически полностью живет за счет дотаций от государства. До кардинального ужесточения денежно-кредитной политики доля льготных программ на первичном рынке составляла 80–85%, отметил он.

Яковлев назвал оптимальным уровень финансируемой государством ипотеки в 25%. Тем не менее, отметил директор департамента финансовой политики Минфина, государство не планирует поднимать ставки по льготным программам, чтобы выровнять баланс на рынке. В Минфине полагают, что для нормализации ситуации необходимо охладить кредитование. В таком случае условия для снижения ключевой ставки возникнут быстрее.

На прошлой неделе депутат Госдумы Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников спецоперации. По его словам, процентную ставку нужно установить на уровне 2%, как в новых регионах. Кредитные лимиты депутат предложил зафиксировать на уровне 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне 6 млн для остальных регионов РФ.

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