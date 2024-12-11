Эксперт назвал опасным разрешение на блокировку счетов россиян без суда

Разрешение следователям блокировать счета россиян при подозрительных операциях создаст опасный прецедент, от которого пострадают в первую очередь предприниматели, считает финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Все банки в этом случае «возьмут под козырек», что приведет к нежелательным последствиям, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, правительственная комиссия поддержала инициативу МВД России, предусматривающую возможность для следователей и дознавателей блокировать банковские счета граждан на срок до десяти дней без судебного решения. Эта мера направлена на ускорение расследования киберпреступлений и мошенничеств и дает оперативный доступ к информации о финансовых операциях. Коган согласился, что мошенничество сегодня стало серьезной социальной проблемой, однако призвал учесть недостатки предлагаемого решения.

«Мы понимаем идею законодателей, но проблема в том, что это может обернуться весьма нежелательными последствиями. Если без суда у людей могут замораживать банковские счета, то возникает вопрос, как людям жить? Для предпринимателей это будут высокие риски», — объяснил эксперт.

По мнению финансиста, любой перевод правоохранители смогут считать подозрительным, если сумма будет нестандартного размера. При этом банки могут начать замораживать счета на всякий случай еще и на более длительный период, чем десять суток. Спешить с разморозкой они не будут, так как это лишние риски, которые им не нужны, считает Коган.

В случае утверждения инициативы нужно разработать максимально прозрачный механизм, чтобы спорных ситуаций не было, заключил финансист.

В ноябре сообщалось, что россияне стали почти вдвое чаще жаловаться в Центробанк РФ в связи с блокировкой счетов из-за включения в базу подозрительных операций. Однако позже выяснилось, что основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества.

Ранее Сбер вернул россиянам более одного миллиарда рублей со счетов дропов.