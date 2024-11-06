Сбер вернул россиянам более одного миллиарда рублей со счетов дропов

Сбер сотрудничает с правоохранительными органами и другими кредитными организациями для оперативной блокировки денег на счетах дропперов. Это минимизирует риск того, что злоумышленники обналичат украденные средства — с начала года банк успел вернуть гражданам более одного миллиарда рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов на полях недели кибербезопасности Security Opportunities and Challenges (SOC).

«Благодаря четко отработанному механизму взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, а также с другими банками нам с начала года удалось вернуть россиянам со счетов дропов более одного миллиарда рублей. Отмечу, что всего за январь-октябрь мы предотвратили хищения на сумму более 270 млрд рублей», — рассказал Кузнецов.

Злоумышленники находят в интернете дропов, обещая им легкий заработок за обналичивание денег, за продажу персональных данных и данных банковских карт. Некоторые могут попасть в дропперство обманным путем, даже не подозревая, что становятся соучастниками преступлений.

«Сберу известно около 200 дроп-сервисов, активно действующих в теневом сегменте интернета. Помимо этого, существуют сотни более мелких групп и даже одиночек, которые под прикрытием бизнеса с криптовалютой выводят похищенные мошенниками деньги», — сказал Кузнецов.

По его словам, банк успешно проводит мероприятия по возврату денег клиентам со счетов дропов.

«Сбер сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропу, затем мы проактивно, то есть, не дожидаясь судебного решения, возвращаем клиенту деньги — сохраняя его время и нервы. Далее мы уже самостоятельно берем на себя судебные хлопоты», — отметил зампредседателя правления банка.