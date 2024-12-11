В Госдуме захотели влиять на увольнение главы Центробанка

Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» под председательством главы фракции Сергея Миронова намеревается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве депутатов направлять обращение к президенту России о возможном снятии с должности председателя Банка России, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе «справедливороссов».

Как отметили в партии, Миронов хочет, в том числе, добиться введения персональной ответственности для председателя Центробанка за ситуацию на финансовом рынке и в экономике страны.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция сродни температуре больного человека — на фоне такого состояния экономический рост не может быть устойчивым.

Председатель Центробанка также сравнила высокий показатель инфляции с высоким пульсом у человека во время бега на длинную дистанцию. «Короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело», — подчеркнула она.

Ранее Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер.