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Женщина сэкономила 2 млн рублей, питаясь на помойках

В Австралии женщина начала питаться едой из мусорных баков для экономии

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Fabrizio Bensch/Reuters

В австралийском Мельбурне 37-летняя Сахар Халили четыре года питалась едой из мусорных баков, установленных возле супермаркетов, пишет с The Sun.

Таким образом женщина пыталась сэкономить деньги и продукты. Идея о таком питании пришла после того, как она в 2019 году устроилась работать в пекарню магазина. Там она осознала, сколько еще не испортившейся еды выбрасывают каждый день.

«Австралийцы выкидывают 7,6 млн тонн продуктов питания каждый год, 70% из которых вполне съедобны», — рассказала она, сославшись на статистику организации «спасения» продуктов OzHarvest.

Женщина озаботилась поиском способа борьбы с такой тенденцией и случайно наткнулась на группу дампстер-дайверов — людей, роющихся в мусорных баках и забирающих из них разные предметы. По их мнению, можно полноценно питаться только выброшенными продуктами. Халили привлекла эта идея. И если прежде она тратила на еду по £75 (9,5 тыс. руб.) в неделю, то дампстер-дайвинг сэкономил ей £16 тыс. (2 млн руб.) за четыре года.

В ноябре кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут сэкономить 1,5 тыс. руб. на продуктах питания при общих тратах на это в 7 тыс. руб. (или более 20%), следуя трем советам. Первый из них — заранее планировать перечень покупок.

Ранее автоэксперты рассказали, как сэкономить на ремонте машины.

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