Названа основная страна – покупатель российских моллюсков

Россия значительно нарастила объем поставок моллюсков за рубеж, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт».

В общей сложности, по данным агентства, на экспорт в первые 10 месяцев 2024 года Россия отправила 22 тонны двустворчатых. Этот объем оказался в полтора раза больше, чем за тот же период 2023 года.

В основном эти российские дары моря покупает Китай (84% от всех продаж), Южная Корея (6%) и Белоруссия (4%).

В ноябре вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне составит около 55-60 млн тонн. Патрушев обратил внимание, что в 2024 году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями.

Тогда же в Международном энергетическом агентстве сообщили, что экспорт российских нефтепродуктов по итогам октября снизился на 230 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,48 млн б/с. Это минимальный уровень поставок с июля 2020 года.

Ранее стало известно, что россияне могут остаться без мандаринов к Новому году.