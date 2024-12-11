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Названа общая сумма денег, которую Россия одолжила другим странам

Россия нарастила объем кредитования дружественных стран до $30 млрд

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Kin Cheung/AP

Россия в 2023 году увеличила объем кредитования других стран более чем до $30 млрд, достигнув максимума по этому показателю с 1999 года, такие данные приводит агентство РИА Новости, которое проанализировало данные Всемирного банка.

Наибольшее число новых займов получили Египет, Бангладеш и Индия. Общее количество задолженности других государств перед Россией в 2023 году выросло на $1,3 млрд, до $30,1 млрд. Выше общая сумма кредитов, предоставленных другим странам, поднималась последний раз в 1999 году — $32,8 млрд.

Наиболее крупным должником по-прежнему является Белоруссия. Минск должен Москве $7,75 млрд, или четверть всех выданных Россией кредитов. На втором месте Бангладеш с $6,6 млрд (22% от общей задолженности перед Россией), на третьем месте Индия с долгом в $4,1 млрд (14%). В топ-5 также входят Египет ($3,3 млрд, 11%) и Вьетнам ($1,4 млрд, 5%).

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин на экспортном форуме «Сделано в России» сообщил, что основной объем российского экспорта приходится на дружественные страны, включая Индию и Китай.

Ранее аналитик посоветовал валюту, которую стоит купить до Нового года.

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