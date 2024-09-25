Россиянам дали советы, что делать, если вам угрожают коллекторы

В последние годы проблема коллекторов стала одной из наиболее обсуждаемых. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2023 году россияне подали почти 60 тыс. жалоб на взыскателей долгов. При этом каждая пятая жалоба была признана обоснованной, а число таких жалоб — почти 7 тыс. — превысило показатели предыдущего года на 33,3%. Нередко методы, которые используют коллекторы, становятся предметом обсуждений и споров. О том, что на самом деле могут делать взыскатели и как регулируется их работа, «Газете.Ru» рассказала юрист Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Екатерина Кузовлева.

«Работа коллекторов регулируется Федеральным законом. Он был принят 3 июля 2016 года и направлен на контроль деятельности по взысканию долгов. По закону коллекторские организации обязаны иметь регистрацию в государственном реестре. Взаимодействие коллекторов с должниками осуществляется следующими способами: по телефону, на личной встрече, на портале Госуслуг, голосовым или текстовым сообщением», — объяснила она.

Количество звонков и писем от коллектора ограничено. Связаться по телефону они могут 1 раз в день и 2 раза в неделю. Отправка сообщений возможна 2 раза в день и 4 раза в неделю. А личный визит осуществляется 1 раз в неделю.

Законом установлено и время для связи с должником. В будни: с 8 до 22 часов. По выходным и в праздники: с 9 до 20.

«Поступки коллекторов должны быть добросовестными. Это значит, что они не могут наносить вред здоровью, имуществу и психологическому состоянию должника. Также запрещены угрозы уголовной ответственностью, судами и унижения. При этом коллекторы вправе информировать о гражданско-правовых последствиях неуплаты долга», — отметила юрист.

Есть причины, по которым коллектору запрещено звонить и навещать должника. К ним относится, например, недееспособность должника или прохождение им процедуры банкротства.

Если позвонил коллектор, следует записать разговор на диктофон. Это поможет избежать нежелательных последствий и защитить права.

«Для уверенности уточняйте, откуда вам звонят и на каком основании предъявлен долг. Прервите диалог, если не получили нужной информации. Попросите отправить письмом документ, подтверждающий полномочия на взыскание долга. Когда коллектор будет звонить чаще положенного, напоминайте ему о нормах. Требуйте документально подтвердить любое предложение по облегчению долга. Чтобы не допустить ошибок в общении с коллекторами, обратитесь за помощью к адвокату, который имеет право общаться с коллекторами вместо вас», — рекомендовала эксперт.

Если коллекторы угрожают, применяют физическую силу и другими способами нарушают права, необходимо обратиться с жалобой в полицию, прокуратуру или Федеральную службу судебных приставов. По закону коллекторов могут обязать возместить убытки и компенсировать моральный вред.

«Бывают случаи, когда финансовое состояние не позволяет выплатить долг. Тогда проконсультируйтесь с юристом и подайте заявление на банкротство. Это поможет решить вопрос с задолженностью и общаться с коллекторами будет не обязательно», — резюмировала она.

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