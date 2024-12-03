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У россиян смогут взыскивать долги без суда

Глава Верховного суда предложила взыскивать небольшие долги по кредитам без суда

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Некрупные долги по ссудам россиян могут начать взыскивать во внесудебном порядке. С таким предложением выступила председатель Верховного суда России Ирина Подносова, выступая на заседании Совета судей, пишет агентство РАПСИ.

Подносова объяснила инициативу тем, что таким образом можно было бы снизить нагрузку на суды и исключить избыточные судебные процедуры.

По ее словам, обсуждается несколько механизмов реализации замысла. В том числе, как отметила председатель Верховного суда, функцию взыскания некрупных долгов вне суда могли бы передать уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.

Как отметила Подносова, в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится проект закона о внесудебном взыскании задолженности в сфере ЖКХ (посредством исполнительной надписи нотариуса).

Накануне РБК со ссылкой на представителя Центробанка написал, что ЦБ, министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата готовят изменения в законодательство, которые потенциально ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц с помощью исполнительной надписи нотариуса.

В России впервые за полгода начала снижаться стоимость кредитов.

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