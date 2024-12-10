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Россиянам рассказали, ждать ли ипотеку под 50%

Аналитик Калманович: ипотека подорожает до 50% в случае тяжелого кризиса

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ставки по ипотеке в российских банках достигнут 50% в 2025 году, если случится тяжелый мировой экономический кризис. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«В 2025 году и последующие годы такой вариант возможен, если случится очень тяжелый и затяжной мировой экономический кризис или если в России в силу каких-либо обстоятельств будет другая, менее ответственная денежно-кредитная политика. Но вероятность наступления именно таких событий в ближайшие несколько лет мы оцениваем не более чем в 5%. Однако даже в 2020 году, во время пандемии коронавируса и чуть ли не всемирных локдаунов, когда ситуация в мировой экономике, казалось бы, летела в пропасть, в России процентные ставки не повышались», — сказал аналитик.

25 октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Ставки по ипотеке в настоящее время превышают 25%. Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин предположил, что ЦБ на заседании 20 декабря с большой долей вероятности повысит ключевую ставку с 21 до 22-23%, и тогда ипотечные кредиты к Новому году подорожают до 28-30% и более. Соответственно, сумма переплаты за квартиру может составить от 1,3 млн до 19 млн рублей, оценил экономист.

Ранее россиянам назвали выгодное время для обращения за льготной ипотекой.

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