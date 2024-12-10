Объединенная компания Wildberries & Russ представила новый логотип

Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB. Об этом говорится в пресс-релизе объединенной компании.

В сообщении уточнили, что бренды Wildberries и Russ сохранят для привычного использования. Бренд RWB приобретет функцию материнского, он будет использоваться для будущих продуктов объединенной компании. В их числе: продкты в сфере IT-индустрии, инноваций и обучения.

RWB планирует вывести автоматизацию и персонализацию сервисов на новый уровень, внедрить передовые логистические решения, услуги и другие сервисы.

Накануне, 9 декабря, в Wildberries уточнили, что в рамках программы модернизации бытовой инфраструктуры изменения в течение двух лет будут внедрены на всех логоцентрах компании. При этом все новые объекты будут строиться сразу с учетом самых высоких стандартов условий занятости исполнителей и сотрудников. В рамках модернизации реконструируют административно-бытовые части на всех складских объектах компании.

Ранее Wildberries анонсировала открытие новых пунктов выдачи.