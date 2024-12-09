Wildberries модернизирует бытовую инфраструктуру логистических комплексов

Объединенная компания Wildberries и Russ займется комплексной модернизацией бытовой инфраструктуры логистических комплексов, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в рамках модернизации будут реконструированы административно-бытовые части на всех складских объектах компании. Таким образом, улучшатся условия занятости исполнителей и сотрудников.

«Недавно я обещала рассказать подробнее о том, как модернизируем склады по пожеланиям исполнителей. Сегодня у нас хорошие новости из Коледино. Первую очередь административно-бытовой части уже завершили — ребят порадуют новые шкафчики и ячейки для хранения вещей. Также мы провели реконструкцию входной группы и капремонт санузлов. Планируем еще до конца этого года модернизировать столовую, сделать», — написала в своем Telegram-канале глава Wildberries Татьяна Ким.

В компании уточнили, что в текущий момент завершается пилотный проект программы модернизации на складе в Коледино — там провели реконструкцию первой очереди административно-бытовой части (АБЧ). Отмечается, что сейчас на объекте в АБЧ для занятых доступно более 1300 шкафчиков для хранения одежды вещей в женской раздевалке и более 2500 шкафчиков — в мужской, а также установлены новые ячейки для хранения личных вещей.

Кроме того, ранее там построили лестницу, установили козырек и широкие двери, организовали освещение и провели капитальный ремонт санузлов. При этом компания планирует до конца года завершить на складе в Коледино модернизацию столовой и медпункта, а также обновить визуальную навигацию.

Как уточнили Wildberries, в рамках программы модернизации бытовой инфраструктуры аналогичные изменения в течение двух лет будут внедрены на всех логоцентрах компании. При этом все новые объекты будут строиться сразу с учетом самых высоких стандартов условий занятости исполнителей и сотрудников.